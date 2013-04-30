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Las organizaciones sociales andaluzas apoyan las movilizaciones del 1 de mayo

Compromiso Social para el Progreso de Andalucía anima a luchar contra los ataques a los derechos sociales del Estado de Bienestar.

FACUA.org
Andalucía-30/04/2013
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Las organizaciones sociales andaluzas que forman parte de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía manifiestan su respaldo y apoyo a las movilizaciones convocadas en varias ciudades andaluzas con motivo del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabaja

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