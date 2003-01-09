Las reclamaciones tramitadas por FACUA Sevilla en 2002 aumentaron en un 62%
La Asociación atendió casi 5.000 consultas y reclamaciones. Tras el caso Opening, la Adquisición de Viviendas y la Telefonía fueron los sectores más denunciados.
FACUA.org
Sevilla-09/01/2003
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA presenta su balance anual de consultas y reclamaciones con un espectacular aumento con respecto al ejercicio anterior. En 2002, FACUA Sevilla atendió 4.956 consultas y reclamaciones, con el caso Opening, la Adquisición