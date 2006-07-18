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Las subidas del euríbor en el primer semestre del año han encarecido las hipotecas en una media de 570 euros anuales

FACUA insiste en reclamar al Ministerio de Sanidad y Consumo una ley que proteja a los usuarios ante situaciones de insolvencia dados los cada vez mayores niveles de endeudamiento de las familias españolas.

FACUA.org
España-18/07/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que las más de 6 décimas que ha subido el euríbor en lo que va de año han encarecido las hipotecas en una media de 570 euros anuales.

Según un análisis de FACUA, una hipoteca d

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