Las tarifas de móviles en prepago subieron casi un 27% en el segundo trimestre de 2007
Movistar modificó en mayo todas sus tarifas. Las dos más promocionadas fueron denunciadas por FACUA por publicidad engañosa e irregularidades en su aplicación.
FACUA.org
España-01/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el informe relativo al segundo trimestre de 2007 hecho público por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) revela una subida desproporcionada de las tarifas de móviles en prepago.<