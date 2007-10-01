Nuestras accionesFACUA demanda una tarifa regulada

Las tarifas de móviles en prepago subieron casi un 27% en el segundo trimestre de 2007

Movistar modificó en mayo todas sus tarifas. Las dos más promocionadas fueron denunciadas por FACUA por publicidad engañosa e irregularidades en su aplicación.

FACUA.org
España-01/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que el informe relativo al segundo trimestre de 2007 hecho público por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) revela una subida desproporcionada de las tarifas de móviles en prepago.

<
Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos