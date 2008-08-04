Las telecomunicaciones, la compra de viviendas y la Administración, sectores más denunciados por los consumidores sevillanos
FACUA Sevilla presenta su balance de consultas y reclamaciones del primer semestre de 2008.
FACUA.org
Sevilla-04/08/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA atendió 2.859 consultas y reclamaciones en el primer semestre de 2008. Las telecomunicaciones, la compra de viviendas y la Administración se situaron a la cabeza de las denuncias de los consumidores sevillanos