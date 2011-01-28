Las telecomunicaciones y el suministro eléctrico, a la cabeza de las consultas y denuncias de los consumidores en Cádiz durante 2010
La Asociación atendió más de 1.250 consultas y reclamaciones durante el pasado año.
FACUA.org
Cádiz-28/01/2011
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA atendió, el pasado año 2010, un total de 1.253 consultas y denuncias en los municipios de la Bahía de Cádiz y la Comarca de La Janda (concretamente, en los municipios de Cádiz, Chiclana