Las televisiones incumplieron las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre el accidente de Barajas
Pidió no fomentar el culto a la emoción ni a la espectacularización de la información, preservar la intimidad y el dolor de las víctimas y prescindir de información superficial.
FACUA.org
Cataluña-28/10/2008
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Las cinco cadenas analizadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre el tratamiento informativo del accidente de un avión en el aeropuerto de Madrid- Barajas el 20 de agosto incumplieron alguna de las recomendaciones de este organismo para el tratamiento de tragedias pers