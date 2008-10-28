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Las televisiones incumplieron las recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre el accidente de Barajas

Pidió no fomentar el culto a la emoción ni a la espectacularización de la información, preservar la intimidad y el dolor de las víctimas y prescindir de información superficial.

FACUA.org
Cataluña-28/10/2008
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Las cinco cadenas analizadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre el tratamiento informativo del accidente de un avión en el aeropuerto de Madrid- Barajas el 20 de agosto incumplieron alguna de las recomendaciones de este organismo para el tratamiento de tragedias pers

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