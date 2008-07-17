Las televisiones privadas consideran que la decisión de la CE contra la SGAE "frena los abusos" de esta entidad
Bruselas prohíbe que veinticuatro entidades limiten a los autores la gestión de sus derechos en otros Estados miembros.
FACUA.org
España-17/07/2008
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La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) expresó ayer su satisfacción por la Decisión de la Comisión Europea (CE) de declarar contraria al Tratado Europeo, y por tanto prohibida, la limitación de la gestión de derechos de autor en otr