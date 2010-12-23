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Levantada la prohibición de mariscar berberechos en el río Guadiana

La zona estaba cerrada al marisqueo de esta especie desde finales de noviembre por registrar elevados niveles de bacterias coliformes.

FACUA.org
Andalucía-23/12/2010
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La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva ha levantado la prohibición para la captura y comercialización de berberechos en la zona de producción del río Guadiana que estaba cerrada al marisqueo de esta especie desd

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