Lexus podría llamar a revisión a 11.500 vehículos en todo el mundo por un problema en la dirección
Esta campaña se suma a la llevada desde a cabo desde principios de año por el grupo Toyota, que ha afectado a más de nueve millones de automóviles.
FACUA.org
Internacional-19/05/2010
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La firma automovilística Lexus, propiedad del consorcio Toyota, podría poner en marcha una campaña de revisión de cuatro de sus modelos con motivo de un defecto en la dirección de los vehículos. Así lo informó este miércoles la portav