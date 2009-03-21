Llamada a revisión de automóviles Mazda 3, 5 y 6
Entre otros problemas, es posible que se incremente la velocidad del motor al conducir o que no se pare inmediatamente aunque se apague la llave de contacto.
FACUA.org
España-21/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Mazda ha realizado una llamada a revisión urgente a propietarios de sus modelos Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6 y Mazda 6 Wagon equipados con motor RF y filtro DPF por un defecto de fabricación que implica riesgo de accidente de tráfi