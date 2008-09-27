Los 27 aprueban un reglamento para reducir el consumo de energía en el alumbrado callejero, industrial y de oficinas
Otra norma pretende disminuirlo en los decodificadores para la televisión digital.
FACUA.org
Europa-27/09/2008
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Los países de la Unión Europea aprobaron hoy sendos reglamentos propuestos por la Comisión cuyo objetivo es reducir el consumo de energía en el alumbrado callejero, industrial y de oficinas y en los decodificadores para convertir la señal de televisión de