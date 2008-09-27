Más noticias

Los 27 aprueban un reglamento para reducir el consumo de energía en el alumbrado callejero, industrial y de oficinas

Otra norma pretende disminuirlo en los decodificadores para la televisión digital.

FACUA.org
Europa-27/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los países de la Unión Europea aprobaron hoy sendos reglamentos propuestos por la Comisión cuyo objetivo es reducir el consumo de energía en el alumbrado callejero, industrial y de oficinas y en los decodificadores para convertir la señal de televisión de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos