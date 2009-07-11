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Los afectados por la cancelación del concierto de Depeche Mode pueden reclamar el importe de sus billetes de transporte

FACUA advierte que la empresa debe devolver el dinero de las entradas en un máximo de cuatro días, según la legislación andaluza.

FACUA.org
Sevilla-11/07/2009
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por la cancelación del concierto de Depeche Mode que iba a celebrarse este domingo 12 de julio en Sevilla que reclamen a la promotora, Riff Producciones, el importe de sus billetes de transporte, si los tuviesen y el tra

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