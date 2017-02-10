Los andaluces plantearon más de 28.000 consultas y reclamaciones en FACUA durante el último año
El sector de la automoción fue por primera vez el más denunciado, debido al fraude de los motores del grupo Volkswagen. Telecos y banca ocuparon la segunda y tercera posición.
FACUA.org
Andalucía-10/02/2017
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Durante el año pasado, los consumidores andaluces plantearon más de 28.000 consultas y reclamaciones en FACUA y sus asociaciones en las ocho provincias de la Comunidad (ver tablas).<