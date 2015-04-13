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Los bancos solo aplicaron 1.467 daciones en pago el segundo semestre de 2014, el 13% de las solicitudes

Las peticiones de deudores hipotecarios aumentaron un 67,4% con respecto al segundo semestre de 2013.

Europa Press
España-13/04/2015
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En el segundo semestre del año pasado las 97 entidades bancarias adheridas al Código de Buenas Prácticas –en su versión original y en la revisada– aplicaron la dación en pago en 1.467 ocasiones, lo que equivale al 12,86% de las 11.407 solicitudes rec

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