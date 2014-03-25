Los carburantes registran incrementos de márgenes de hasta el 25% en enero, según la CNMC
Este aumento hizo que en enero el precio antes de impuestos de la gasolina fuese el cuarto más alto de la UE, por detrás de Bulgaria, Dinamarca y Malta. En cuanto al gasóleo, se registró el sexto precio más elevado.
FACUA.org
España-25/03/2014
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Los márgenes brutos de los carburantes registraron en enero incrementos del 25% en el caso de la gasolina y del 11% en el del gasóleo con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, según se aprecia en el último informe mensual de supervisión del mercado de di