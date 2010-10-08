Los colegios andaluces que tengan implantada la gratuidad de libros de texto no pueden obligar a adquirir material complementario de las editoriales
Esta situación está suponiendo unos importantes gastos adicionales además de incumplir una Instrucción dada por la Consejería de Educación a los centros escolares.
FACUA.org
Andalucía-08/10/2010
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