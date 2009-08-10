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Los consumidores andaluces plantearon casi 17.000 consultas y reclamaciones en FACUA durante el primer semestre de 2009

Los sectores más denunciados fueron telecomunicaciones, suministro eléctrico, banca y compra de viviendas.

FACUA.org
Andalucía-10/08/2009
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Los consumidores andaluces plantearon 16.788 consultas y reclamaciones en FACUA durante el primer semestre de 2009, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado.

Las ocho asociaciones provinciales integradas en FACUA Andalucía tramitaron 2.306 reclamaciones, con un i

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