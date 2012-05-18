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'Los consumidores, nuestra fuerza', lema del 7º Congreso de FACUA Andalucía

Olga Ruiz se presenta a la reelección como presidenta para los próximos cuatro años. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, cerrará el inicio del acto.

FACUA.org
Andalucía-18/05/2012
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FACUA Andalucía celebra este viernes 18 de mayo en Sevilla su 7º Congreso, con el lema Los consumidores, nuestra fuerza.

El acto se difunde en Twitter con el hashtag #CongresoFACUAand.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Olga Ruiz

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