'Los consumidores, nuestra fuerza', lema del 7º Congreso de FACUA Andalucía
Olga Ruiz se presenta a la reelección como presidenta para los próximos cuatro años. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, cerrará el inicio del acto.
FACUA.org
Andalucía-18/05/2012
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FACUA Andalucía celebra este viernes 18 de mayo en Sevilla su 7º Congreso, con el lema Los consumidores, nuestra fuerza.
El acto se difunde en Twitter con el hashtag #CongresoFACUAand.
La apertura del acto ha corrido a cargo de Olga Ruiz