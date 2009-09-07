Los consumidores que devuelvan un producto dentro de plazo no deben pagar al vendedor por uso
Así lo dictamina una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
FACUA.org
Europa-07/09/2009
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Los consumidores que devuelvan un producto adquirido a distancia, por ejemplo a través de Internet, dentro del plazo previsto en la normativa europea para retractarse de este tipo de compras no tienen que indemnizar al vendedor por el uso de este artículo, según dictamin&oacu