Los datos de millones de mexicanos quedan al descubierto con tan sólo teclear el nombre completo
La web buscardatos.com ofrecía la información privada incluso del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional o del presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
FACUA.org
América-08/11/2013
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Una web privada ofrecía datos personales de cualquier ciudadano en México con tan sólo teclear su nombre completo, dejando así los mecanismos de protección de datos del país en evidencia, según ha revelado el diario