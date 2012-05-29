Los españoles son los europeos que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo Europeo en 2011
El organismo europeo atribuye el aumento de quejas de ciudadanos españoles a "la sensación de malestar y frustración" por la crisis
FACUA.org
Europa-29/05/2012
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Los ciudadanos españoles son los europeos que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo para denunciar casos de mala administración por parte de las instituciones europeas en 2011, según ha confirmado el Defensor del Pueblo Europeo, el griego Nikif