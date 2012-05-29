Más noticias

Los españoles son los europeos que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo Europeo en 2011

El organismo europeo atribuye el aumento de quejas de ciudadanos españoles a "la sensación de malestar y frustración" por la crisis

FACUA.org
Europa-29/05/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los ciudadanos españoles son los europeos que más quejas presentaron ante el Defensor del Pueblo para denunciar casos de mala administración por parte de las instituciones europeas en 2011, según ha confirmado el Defensor del Pueblo Europeo, el griego Nikif

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos