Los espectadores del partido Real Betis - Real Madrid tienen derecho a la devolución de su dinero
FACUA Sevilla advierte que el Real Betis debe devolver el dinero a quienes no acepten una entrada para ver la continuación del partido, suspendido tras tres apagones.
FACUA.org
Sevilla-15/09/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA advierte que los espectadores que sufrieron la suspensión ayer sábado del partido Real Betis – Real Madrid, como consecuencia de tres apagones, tienen derecho a la devolución del dinero de la entrada.