Los establecimientos deben informar que los televisores analógicos dejarán de servir en abril de 2010 si no se les adapta un decodificador
No hacerlo puede suponerles una sanción administrativa, según un informe del Instituto Nacional del Consumo.
FACUA.org
España-29/05/2008
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Los comerciantes tienen la obligación de informar a los consumidores interesados en adquirir un televisor analógico de que éste dejará de servirle a partir del 3 de abril de 2010 -fecha del apagón analógico- a menos que le adapten un decodificador. El Min