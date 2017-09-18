Nuestras accionesSe iban a celebrar en el Palau Sant Jordi los días 21 y 22 de septiembre

Los fans de Lady Gaga tienen derecho a la devolución de las entradas y a reclamar los gastos ocasionados

FACUA recuerda que la cancelación de los conciertos de Barcelona por problemas de salud de la artista es causa para exigir a la promotora la devolución de los pases, así como el dinero de los billetes u hotel.

FACUA.org
España-18/09/2017
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los seguidores de la cantante Lady Gaga que hayan adquirido entradas para los conciertos en Barcelona previstos para los días 21 y 22 de septiembre, que pueden reclamar el dinero de los pases tras la suspensión de ambos eventos qu

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