Los fans de Lady Gaga tienen derecho a la devolución de las entradas y a reclamar los gastos ocasionados
FACUA recuerda que la cancelación de los conciertos de Barcelona por problemas de salud de la artista es causa para exigir a la promotora la devolución de los pases, así como el dinero de los billetes u hotel.
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España-18/09/2017
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Según su promotora, Lady Gaga sufre dolores físicos que le imposibilitan celebrar conciertos. | Imagen: flickr.com/philipnelson (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los seguidores de la cantante Lady Gaga que hayan adquirido entradas para los conciertos en Barcelona previstos para los días 21 y 22 de septiembre, que pueden reclamar el dinero de los pases tras la suspensión de ambos eventos qu