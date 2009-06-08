Los medicamentos que afecten sobre la conducción deberán indicarlo en el envase a partir de 2011
El 60% de los fármacos examinados, más de 2.600, incorporarán un pictograma de advertencia en sus envases.
FACUA.org
España-08/06/2009
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Todos los medicamentos comercializados en España que tengan algún efectos sobre la conducción de vehículos, deberán incluir un pictograma de advertencia en sus envases a partir de 2011.
En concreto, las cajas de estos productos llevarán impreso un