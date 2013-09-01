Los niveles de radiación en la central de Fukushima acabarían con la vida de una persona en cuatro horas
Son dieciocho veces mayores que los registrados en las mismas zonas una semana antes.
FACUA.org
Asia y Oceanía-01/09/2013
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La Compañía Eléctrica de Tokio (Tepco) ha confirmado este domingo la detección de niveles extremadamente altos de radiación en tanques de almacenamiento de agua contaminada de la central nuclear de Fukushima, situada en el noreste de Japón, y que podría acabar con la vida de una persona en cuesti