Los nuevos permisos y licencias de conducir entrarán en vigor el 8 de diciembre
La edad para llevar ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos pasa de 14 a 15 años en septiembre de 2010.
FACUA.org
España-08/06/2009
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Las nuevas licencias y permisos de conducir contemplados en la reforma del Reglamento General de Conductores entrarán en vigor el 8 de diciembre, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado. No obstante, se establece una prórroga hasta el 1 de septiembre de