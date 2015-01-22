Los países de la UE ratifican la norma para imponer topes a las comisiones por pagos con tarjetas
El límite será de un máximo del 0,3% del valor de la transacción para todas las operaciones a crédito y del 0,2% para las de débito en operaciones transfronterizas.
Europa Press
Europa-22/01/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los países de la Unión Europea han ratificado este miércoles el principio de acuerdo alcanzado en diciembre con la Eurocámara sobre la norma que impondrá un tope a las comisiones interbancarias por pagos con tarjeta. El tope será de un máximo del 0