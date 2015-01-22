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Los países de la UE ratifican la norma para imponer topes a las comisiones por pagos con tarjetas

El límite será de un máximo del 0,3% del valor de la transacción para todas las operaciones a crédito y del 0,2% para las de débito en operaciones transfronterizas.

Europa Press
Europa-22/01/2015
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Los países de la Unión Europea han ratificado este miércoles el principio de acuerdo alcanzado en diciembre con la Eurocámara sobre la norma que impondrá un tope a las comisiones interbancarias por pagos con tarjeta. El tope será de un máximo del 0

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