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Los periodistas se rebelan en Twitter al grito de #gratisnotrabajo

Sus condiciones de trabajo se han convertido en uno de los temas más calientes en la red a raíz de la denuncia de una periodista cordobesa a la que ofrecieron 75 céntimos por cada artículo que escribiera y posicionara en Internet.

FACUA.org
España-04/12/2011
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Las condiciones de trabajo de los periodistas se ha convertido en uno de los temas más calientes en la red a raíz de la denuncia de una periodista que se niega a «trabajar gratis».

Con el hashtag #gratisnotrabajo, el debate se ha convertido en trending topic

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