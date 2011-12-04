Los periodistas se rebelan en Twitter al grito de #gratisnotrabajo
Sus condiciones de trabajo se han convertido en uno de los temas más calientes en la red a raíz de la denuncia de una periodista cordobesa a la que ofrecieron 75 céntimos por cada artículo que escribiera y posicionara en Internet.
FACUA.org
España-04/12/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las condiciones de trabajo de los periodistas se ha convertido en uno de los temas más calientes en la red a raíz de la denuncia de una periodista que se niega a «trabajar gratis».
Con el hashtag #gratisnotrabajo, el debate se ha convertido en trending topic