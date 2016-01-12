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Los pilotos denuncian a Air Europa por el cobro de 60 euros en las pruebas de selección

La compañía tiene previsto contratar a cien pilotos y 150 tripulantes de cabina para una nueva aerolínea de bajo coste.

Europa Press
España-12/01/2016
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El Colegio Oficial de Pilotos (Copac) ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Valencia contra el proceso de selección de la compañía Aeronova, adquirida recientemente por Globalia a la que pertenece Air Europa, por

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