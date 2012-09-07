Los precios de la gasolina y el gasóleo marcan nuevo récord tras la subida del IVA
El litro de gasolina alcanza 1,522 euros y acumula un encarecimiento del 17% en lo que va de año.
FACUA.org
España-07/09/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los precios de la gasolina y del gasóleo han subido un 0,6% y un 1,5%, respectivamente, en la primera semana de septiembre, después de repercutir la subida del IVA, según datos recogidos por Europa Press a partir del Boletín Petroleo de la Unión Europea (UE)