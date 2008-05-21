Los precios de la leche en origen cayeron hasta un 13% en los primeros cuatro meses del año
Los productores piden un "precio justo" que los sitúe en igualdad de condiciones que la industria transformadora y la distribución.
FACUA.org
España-21/05/2008
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Los precios de la leche en origen cayeron hasta un 13% durante los cuatro primeros meses del año, con lo que se sitúan por debajo de los costes de producción, que están entre 0,41 y 0,43 euros por litro, según la Federación Española de Empresarios