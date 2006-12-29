Los precios de las salas de cine varían hasta un 94%, según un estudio realizado por FACUA en treinta y tres ciudades
La Federación ha comparado los precios de 112 cines españoles en un informe que revela que Barcelona sigue siendo la ciudad más cara frente a Jaén, la más barata. FACUA advierte que los cines no pueden exigir que las bebidas, palomitas o golosinas se compren exclusivamente en sus recintos.
FACUA.org
España-29/12/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha elaborado un estudio comparando los precios de 112 cines en treinta y tres ciudades españolas en el que ha detectado diferencias de hasta el 94,3%.
Una entrada de cine cuesta una media de 5,22 euros a nivel nacional,