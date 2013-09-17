Los precios del transporte aéreo regular suben un 5% en el segundo trimestre, según el INE
En el sector de las telecomunicaciones caen un 11%, su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2007.
FACUA.org
España-17/09/2013
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Los precios del transporte aéreo regular de pasajeros crecieron un 5,1% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2012, tasa nueve décimas superior a la del trimestre anterior y la más alta registrada por este sector desde el primer trimest