Los presidentes de CEA y FACUA Andalucía firmarán el próximo lunes un convenio de colaboración
El acuerdo contempla actuaciones para mejorar la posición del consumidor en el mercado y la competitividad del sector empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
FACUA.org
Andalucía-14/09/2007
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Los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero León, y de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA, Francisco Sánchez Legrán, firmarán el próximo lunes un