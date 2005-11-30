Los Presupuestos de 2023 ahondan en el abandono a las políticas de consumo, advierte FACUA Andalucía
La federación denuncia que la partida destinada a la protección de los usuarios ni siquiera alcanza el nivel de 2016, cuando se asignaron poco más de 15 millones de euros.
FACUA.org
Andalucía-30/11/2005
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Imagen: Parlamento de Andalucía.
FACUA Andalucía critica que los Presupuestos de 2023 para la comunidad autónoma sólo ahondan en el abandono por parte de la Junta de las políticas de consumo.
La federación, que ha presentado sus aportaciones al proyecto de ley de presupuestos para el a&n