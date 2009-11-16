"Los presupuestos ponen de manifiesto que las políticas de protección de los consumidores son prescindibles para la acción del Gobierno"
"Se nos pide que renunciemos a tener una política mínimamente seria de protección de los consumidores", ha señalado Olga Ruiz.
FACUA.org
Andalucía-16/11/2009
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«Las políticas de protección de los consumidores son prescindibles para la acción del Gobierno. No fueron en absoluto prioritarias en los años previos a la crisis y tampoco lo son ahora, cuando los abusos están en alza y los desequilibros en el mercado son ma