Los procesadores de Intel son víctimas de una vulnerabilidad que permite robar el historial de navegación
El problema, bautizado como ZombieLoad, se encuentra presente en la mayor parte de los chips Intel fabricados desde 2011. Google, Apple y Microsoft ya han difundido parches para eliminarlo.
Europa Press
España-15/05/2019
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Imagen: flickr.com/photos/takuyaoikawa (CC BY-NC 2.0)
Los procesadores del fabricante Intel han resultado víctimas de una nueva vulnerabilidad, bautizada como ZombieLoad, que permiten utilizar la arquitectura de los procesadores para revivir y robar información de los dispositivos, como el historial de navegaci&o