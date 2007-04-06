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Los recursos hídricos, las costas y más de un 30% de las especies, amenazados por el cambio climático

El segundo informe de expertos de la ONU alerta de un mayor riesgo de incendios, sequías e inundaciones.

FACUA.org
Internacional-06/04/2007
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El cambio climático está teniendo ya fuertes efectos y a un ritmo mucho mayor de lo previsto en los ecosistemas, los recursos hídricos y las zonas costeras de todo el mundo y puede llevar a la desaparición de más del 30% de las especies animales y vegetales del

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