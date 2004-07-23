Nuestras acciones

Los servicios de telecomunicaciones generaron en el primer semestre de 2004 una de cada cinco denuncias de los consumidores andaluces

Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron 9.147 consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Andalucía-23/07/2004
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el primer semestre de 2004 un total de 9.147 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales. El cúmulo de irregularidades producidas en telecomunicaciones ge

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos