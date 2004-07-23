Los servicios de telecomunicaciones generaron en el primer semestre de 2004 una de cada cinco denuncias de los consumidores andaluces
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron 9.147 consultas y reclamaciones.
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Andalucía-23/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el primer semestre de 2004 un total de 9.147 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales. El cúmulo de irregularidades producidas en telecomunicaciones ge