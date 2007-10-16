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Los socios de FACUA pueden colaborar en el Plan Andaluz para Fomentar la Alimentación Saludable y la Actividad Física

La Federación les invita a que se unan a la Red de Evaluadores que valoran los materiales formativos que está elaborando la Consejería para el desarrollo del programa.

FACUA.org
Andalucía-16/10/2007
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FACUA Andalucía colabora con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el marco del Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada. Este Plan persigue, entre otros objetivos, mejorar los hábitos de alimentaci&o

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