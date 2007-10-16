Los socios de FACUA pueden colaborar en el Plan Andaluz para Fomentar la Alimentación Saludable y la Actividad Física
La Federación les invita a que se unan a la Red de Evaluadores que valoran los materiales formativos que está elaborando la Consejería para el desarrollo del programa.
FACUA.org
Andalucía-16/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Andalucía colabora con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el marco del Plan para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada. Este Plan persigue, entre otros objetivos, mejorar los hábitos de alimentaci&o