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Los socios de FACUA Sevilla aprueban por unanimidad la gestión de la asociación en su Asamblea General

Han aprobado el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2017, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.

FACUA.org
Sevilla-06/04/2018
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FACUA Sevilla ha celebrado su 38ª Asamblea General de Socios este jueves 5 de abril. El acto se celebró en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y se aprobó por unanimidad la Memoria de Actividades y las Cuentas Anuales de la Asociación de 2017.

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