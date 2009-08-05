Los turistas pueden volver de vacaciones con facturas de cientos o miles de euros si utilizan Internet móvil en 'roaming'
Abrir un correo con un par de fotos o descargarse una canción puede suponer hasta 58 euros, poca cosa frente a los 3.500 euros que llega a costar ver un capítulo de una serie de televisión.
FACUA.org
Europa-05/08/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre las tarifas de acceso a Internet que aplican a sus clientes cuando viajan a otros países trece compañías de móvil de España, Francia, Italia y Reino Unido