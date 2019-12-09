Los usuarios de patinetes pueden enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros por ir ebrios
La instrucción de la DGT también aclara que utilizar el móvil puede acarrear una sanción de hasta 200 euros.
Europa Press
España-09/12/2019
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho pública una nueva instrucción con el objetivo de clarificar a usuarios, ayuntamientos y policías locales la normativa relativa a los llamados vehículos de movilidad personal (VPM) (patinetes eléctricos