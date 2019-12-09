Más noticias

Los usuarios de patinetes pueden enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros por ir ebrios

La instrucción de la DGT también aclara que utilizar el móvil puede acarrear una sanción de hasta 200 euros.

Europa Press
España-09/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha hecho pública una nueva instrucción con el objetivo de clarificar a usuarios, ayuntamientos y policías locales la normativa relativa a los llamados vehículos de movilidad personal (VPM) (patinetes eléctricos

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos