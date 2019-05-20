Los usuarios podrían exigir compensaciones económicas si sus Huawei perdiesen prestaciones, señala FACUA
La asociación denuncia que los consumidores son rehenes de la infame guerra que ha emprendido EEUU por la hegemonía tecnológica a nivel mundial.
FACUA.org
Internacional-20/05/2019
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