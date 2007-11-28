Los Veintisiete aceptan suspender hasta agosto de 2008 los aranceles a la importación de cereales
La propuesta sólo tendrá ahora que ser ultimada en el Comité Especial de Agricultura para ser adoptada formalmente.
FACUA.org
Europa-28/11/2007
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Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE mostraron ayer su «consenso unánime» a favor de la propuesta de la Comisión Europea para suspender durante toda esta campaña, hasta el 31 de julio de 2008, los aranceles a la importación de todos los tipos de cereale