Lucha contra los fraudes en el sector eléctrico
En FACUA vamos a denunciar las mentiras de las eléctricas, uno de los tres sectores más denunciados por los usuarios en el último año.
FACUA.org
España-17/12/2012
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Comerciales que intentan convencernos de que vamos a ahorrar con precios más caros. Recibos disparatados que no tienen nada que ver con nuestro consumo real. Compañías que nos dan de alta sin que lo hayamos pedido.
En FACUA vamos a denunciar las mentiras de las el&eacu