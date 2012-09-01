Lucha para acabar con el spam telefónico
Si has sufrido llamadas comerciales molestas o insistentes donde no te han ofrecido no volver a llamarte o hagan caso omiso a eso cuando lo has pedido o éstas las han realizado en horario no permitido, reclama.
FACUA.org
España-01/09/2012
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Si has sufrido llamadas comerciales molestas o insistentes donde no te han ofrecido no volver a llamarte o hagan caso omiso a eso cuando se lo has pedido, o éstas las han realizado antes de las 9 horas o más tarde de las 21 horas, en festivos o fines de semana,