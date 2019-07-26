Lufthansa se negó a devolver 559 euros de unos billetes duplicados pese a permitirlo en sus condiciones
FACUA Euskadi reclamó la totalidad del precio, ya que inicialmente la compañía sólo pagó a los afectados 84 euros. Finalmente, les abonó 559 euros.
FACUA.org
Euskadi-26/07/2019
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Tras la reclamación de FACUA Euskadi, Lufthansa ha devuelto 559 euros a un matrimonio de unos billetes de avión que decidió cancelar ya que por un error disponía de otros idénticos. La compañía inicialmente sólo quiso entregar a la pareja 84